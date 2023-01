Carburanti | Fegica | convocati alle 15 dal Mimit**

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Convocazione ad horas del Ministero del made in Italy. Arrivata 10 minuti fa per le ore 15. Lo rende notosottolineando che alcune delegazioni non potranno neanche essere presenti di persona ed è probabile il collegamento via web.

... dopo che l'esecutivo ha deciso di non rinnovare lo sconto sulle accise, ihanno avuto ... I punti che hanno segnalato Faib,e Figisc, sono stati gli stessi degli scorsi giorni. Il ...- Self service chiusi: laricorda che chi sciopera chiude tutto, anche le pompe self ... - Autogrill aperti: in autostrada, anche nel caso di un impianto dichiuso, i servizi ...

Carburanti: Faib, Fegica e Figisc/Anisa confermano sciopero di 48 ore Borsa Italiana

Caro carburanti, Fegica “Governo intervenga sulla legalità degli impianti” Quotidiano di Sicilia

Carburanti, Fegica: noi responsabili, riduciamo sciopero da 60 a 48 ore TGCOM

Quotidiano Energia Quotidiano Energia

Carburanti, incontro governo-gestori: congelato lo sciopero del 25-26 gennaio, tavolo tecnico il 17 Il Sole 24 ORE

Lamezia Terme – Partirà alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade, lo sciopero dei distributori di carburanti. Anche in città è corsa per fare il pieno ed evitare di restare a secco nel ...Pur non essendoci un elenco completo ufficiale, è possibile rintracciare in rete nomi e indirizzi degli impianti aperti durante lo sciopero del 24, 25 e 26 gennaio ...