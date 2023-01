Carburanti | da stasera lo sciopero dei distributori Due giorni

Sky Tg24

I tentativi di mediazione non hanno dato risultati e i benzinai sono rimasti sulla loro posizione perciò dai distributori di(compresi i self service) saranno chiusi per sciopero . GLI ORARI Lo sciopero è stato indetto da Faib, Fegica e Figisc/Anisa, che raccolgono circa il 70% dei ...... i gestori delle pompe vogliono prima vedere il testo del decreto sulla trasparenza dei... secondo fonti del governo dovrebbe essere bollinatoe, dopo il passaggio al Quirinale, ... Caro carburanti, oggi vertice a Palazzo Chigi con Guardia di Finanza. Nel pomeriggio Cdm Da stasera scatta lo sciopero di 48 ore dei benzinai. Si registrano, intanto, nuovi rialzi nel fine settimana per i prezzi de carburanti, con la benzina in «fai da te» a 1,84 euro/litro (1,98 sul serv ...I benzinai chiudono per sciopero da martedì 24 gennaio alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade. La serrata terminerà alle 19 del 26 gennaio ...