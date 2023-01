Caramanica Rea | “Noi fuori dalle Regionali per colpa di altri Ecco perché”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma – La segretaria nazionale del partito politico Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella, organizza una conferenza stampa per il prossimo venerdì 27 gennaio, a partireore 11, presso gli Uffici di Via Gianluigi Bonelli numero 40, in zona Eur Torrino, a Roma.spiega così quelli che sono le ragioni e i contenuti della conferenza stampa: “Come sapete, Rivoluzione Ecologista Animalista avrebbe dovuto partecipare alle elezionidel Lazio, fissate per i prossimi 12 e 13 febbraio, con una propria lista. Un’occasione per noi molto importante ma che, purtroppo, ci è stata negata, nonostante avessimo tutte le carte in regola, a causa di alcuni fattori esterni e delle azioni di taluni che evidentemente ci temono e hanno come unico intento quello di danneggiarci. Per questa ragione, ...