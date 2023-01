Carabao Cup 2022 23 | vittoria di misura del Newcastle contro il Southampton

(Di martedì 24 gennaio 2023) Termina 0-1 il match tra, partita valida per la semifinale d’andata dellaCup/23. Gli ospiti hanno vinto grazie alla rete di Joelinton al 73?. Successo importante quindi per il, che potrà avere un buon vantaggio durante il match di ritorno in casa. SportFace.

Southampton - Newcastle United: ecco le formazioni ufficiali della semifinale d'andata di Carabao Cup 2022/23 in programma alle ore 21.00.