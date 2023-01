Capitale della cultura | a dominare non sia il profitto | ma la pubblica utilità

Leggi su bergamonews

(Di martedì 24 gennaio 2023) Bergamo. Siamo tutti appena usciti dal bagno mediatico dell’evento inaugurale di “Bergamo Bresciaitaliana2023”, programma per la “valorizzazione del territorio” e volto ad “incrementare il settore turistico” e alla “realizzazione di opere e infrastrutture didestinate a permanere sul territorio a serviziocollettività”. Possiamo dire che è ufficialmente partito il processo di trasformazionecitta? che mette in discussione un’immagine di Bergamo scarsamente percepita come meta valida sul piano turistico ele; la questione di fondo sembra risiedere nella capacita? da partecitta? di integrare la “straordinarietà” dell’evento Bergamo...