(Di martedì 24 gennaio 2023) “È una. Scene così non si vedono nemmeno in Ghana. Sindaco Gualtieri, dove sei?”., stamattina, a, per il blocco dellaA, dafino al capolinea Nord. Dalla Stazione è stato attivato un servizio di bus sostitutivi ma, come si vede nel video, si sono createe disagi. Video Facebook/Diana Liberatore/Per tutti quelli che vogliono la neve aL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

e disagi per gli utenti, furiosi per un servizio che continua ad essere poco efficiente. 'Aogni mattina non importa se sei leone o gazzella. Cori (con due ere). Che la metro A è guasta. ...La linea della metropolitana A è interrotta per guasti tecnici. In strada 70 messi sostitutivi. Le operazioni per la riattivazione della tratta termineranno per le ore 10.30, fa sapere ...

Caos a Roma, metro A interrotta e lunghe code a Termini. La rabbia delle persone: “Una vergogna” Il Fatto Quotidiano

Caos a Roma, bloccata la linea A della metro: le immagini degli ... greenMe.it

Roma, metro A guasta: servizio fermo tra Termini e Battistini, caos per l'assalto ai bus navetta. «Linea riatt ilmessaggero.it

Roma, caos a Via Nomentana per le potature di 600 platani: traffico in tilt e strada chiusa ilmessaggero.it

Caos Roma, ma con lo Spezia è favorita: così Mou insegue l’obiettivo Champions ForzaRoma.info

Si ferma la Metro A tra Termini e Ottaviano e per i viaggiatori della Capitale è un’altra mattinata di passione e forti disagi. Le fermate fuori uso sono sei e comprendono quelle del centro di Roma, p ...Ancora una volta trasporto pubblico in tilt a Roma, nella fattispecie la metro A. La linea è stata interrotta dalle prime ore del mattino del 24 gennaio. Come riportato dal Corriere, in un primo momen ...