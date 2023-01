Cani da elemosina Il racket impunito

MilanoToday.it

...per chiedere l', dato che evidentemente la loro presenza inteneriva i passanti e consentiva ai padroni di raggranellare qualche spicciolo in più: a Rho (nell'hinterland milanese) cinque,...... composta principalmente da rumeni, bulgari e slovacchi che si scambiano idurante il giorno ...pietà umana davanti a un cane che dorme quieto accanto al suo presunto umano che chiede l', ... Sfruttati per chiedere l'elemosina: la Locale salva 5 cagnolini Un 32enne romeno domiciliato a Faenza da mesi è stato denunciato per minacce aggravate a un esponente della politica locale lombarda. Via social network, il faentino aveva scritto che avrebbe tagliato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...