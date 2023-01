Campionato | il turno infrasettimanale dei Gironi A e D insieme a due recuperi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il primodel girone di ritorno delSerie D, in programma mercoledì 25 gennaio alle 14.30, riguarda la 23^ giornata deia venti squadre A e D.Sempre domani alla stessa ora si giocano due, si tratta di Montegiorgio-Cynthialbalonga (F) e Castrovillari-Canicattì (I). Pianese-Follonica Gavorrano è stata rinviata nuovamente a causa dell’impraticabilità del campo dovuta al maltempo. Variazioni di orarioAlle 15.00 prendono il via Bra-Sanremese, Ligorna-Derthona e Sestri Levante-Castanese (A), alle 16.00 Fanfulla-Scandicci (D). Le designazioni arbitrali Girone A: Bra-Sanremese (Marco Di Loreto di Terni), Casale-Pontdonnaz (Simone di Renzo di Bolzano), Chieri-Fossano (Nico Valentini di Brindisi), Fezzanese-Pinerolo (Matteo Giudice di Frosinone), Gozzano-Asti ...

