Campania | manifestazione centri per l’impiego | “Vogliamo lavorare”

(Di martedì 24 gennaio 2023)sotto la sede della Regionein via Santa Lucia, a Napoli. Un centinaio di persone, aderenti al Comitatoperdella Regionee alle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, si sono date appuntamento per chiedere che l’ente sblocchi le 1840 assunzioni autorizzate dal Ministero del Lavoro. “Si tratta – L'articolo proviene da Inews24.it.

Laè il Carnevale Vesuviano , che si svolge per la terza edizione nella cittadina ... Scopri tutti i carnevali in. Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...... in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e Unioncamere, ha organizzato la ...) i quesiti agli esperti del Sole 24 Ore che risponderanno nel corso della. "Il ...

Centri per l'impiego, gli idonei non assunti allo scontro con De Luca ... Fanpage.it

Campania, manifestazione in difesa scuola. Nappi (Lega): "Questa ... Scisciano Notizie ILMONITO

Ad Aversa una manifestazione a sostegno giovane gambizzato Agenzia ANSA

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 20 al 22 ... Napoli da Vivere

Con la conferenza di apertura tenutasi nell'aula consiliare del Comune di Portico di Caserta si è aperta ufficialmente l'edizione 2023 di Carri Ritmi e ...Manifestazione del Comitato Idonei Centri per l’Impiego della Regione Campania: chiedono lo scorrimento delle graduatorie dopo tre anni di attesa ...