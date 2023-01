Campania | Covid-19 | il bollettino di oggi 24 gennaio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Come di consueto l’Unità di Crisi dellaha divulgato i dati ufficiali relativi aldi, martedì 242023, sull’andamento del Coronavirus in regione. Di seguito i dati delodierno aggiornati alle 23.59 di ieri: Positivi del giorno: 616di cui:Positivi all’antigenico: 576Positivi al molecolare: 40 Test: 10.058di cui:Antigenici: 7.961Molecolari: 2.097 Deceduti: 0 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575Posti letto di terapia intensiva occupati: 19Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)Posti letto di degenza occupati: 272 (*) Posti lettoe Offerta privata ‘‘ Segui ZON.IT su Google News.

... completando di fatto il totale recupero dei livelli di attività precedenti all'emergenzae ... con qualche lieve segnale di crescita in Lazio,e Calabria'. 'Ci sono ancora molti pazienti ...... completando di fatto il totale recupero dei livelli di attività precedenti all'emergenzae ... con qualche lieve segnale di crescita in Lazio,e Calabria'. Aumenta percentuale ...

Covid: in Campania calano sia i contagi che i ricoveri Agenzia ANSA

Covid: Campania; 616 positivi e nessun decesso - Campania Agenzia ANSA

Covid in Campania, 175 nuovi positivi e due morti: indice di contagio al 2,7%, in calo i ricoveri ilmattino.it

Covid Campania, oggi 175 contagi e 2 morti: bollettino di lunedì 23 gennaio 2023 Fanpage

Covid-19: 175 nuovi contagi ed altri 2 decessi, il bollettino SalernoToday

Sono 616 i nuovi positivi al Covid su 10058 test effettuati. Zero i morti indicati nel bollettino diffuso oggi dalla Regione Campania, che fa il punto anche sui posti letto occupati: 19 ...Sono 616 i nuovi contagi in Campania, su 10.058 casi analizzati, di cui 7.961 con tamponi antigenici e 2.097 con molecolari. L'Unità di crisi fa sapere che non si è registrato nessun decesso nelle ult ...