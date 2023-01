Camionista morì dopo un pestaggio | 37enne condannato per omicidio 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArriva la condanna per l’omicidio delGiovanni Maione, 44 anni, di Santa Maria a Vico, mortounavvenuto all’interno di un impianto di carburante a Forchia. La decisione è arrivata nel pomeriggio dal gup Landonfi del Tribunale di Benevento che al termine del rito abbreviato ha inflitto 9 anni di reclusione per Carmine Mauro, 37 anni di Talanico frazione di San Felice a Cancello, accusato del reato di omicidio a seguito di una grave e violenta aggressione perpetrata all’interno del distributore Ewa di Forchia, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2021. La vittima, deceduta il 15 dicembre, era stata ricoverata all’ospedale “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta il 22 novembre per una emorragia cerebrale che aveva colpito l’uomo a distanza di alcuni giorni dal ...