Call My Agent Italia | Paolo Sorrentino | il suo monologo sulla scuola è virale VIDEO

(Di martedì 24 gennaio 2023)Myè la serie tv del momento e sta riscuotendo molto successo ildina, tanto da diventare. Il commento dell’artista è una riflessione sui genitori, in relazione all’educazione scolastica ed extra scolastica dei bambini. In maniera amara il regista chiamaterrazza un suo collaboratore e inizia a raccontargli di un pomeriggio diverso dal solito, quello che l’ha portato ad accompagnare il nipote ai colloqui con i professori visto che i genitori lavoravano. Lì si è incontrato di fronte al “sentimento più orrendo dell’essere umano” e cioè l’entusiasmo immotivato. Da questo discorsosi allarga a una ...

InMyil regista Paolo Sorrentino si lascia andare a un feroce monologo sull'istruzione ...È il nuovo progetto di Paolo Genovese , che intanto si gode gli oltre 20 remake di 'Perfetti sconosciuti' e si aggiudica una menzione d'onore nella serie 'Skymy- Italia'. A causa della ...

Lo stesso call center mi chiama ogni giorno sul numero di casa: posso fermare le telefonate la Repubblica

Call my agent Italia, la recensione della serie tv su Sky Elle

Codice di condotta e operatori certificati per smascherare i call center molesti Il Sole 24 ORE

Call My Agent Italia, l'esilarante monologo di Paolo Sorrentino sulla scuola. VIDEO Sky Tg24

Ecco quanto guadagna un operatore di call center Trend-online.com

In Call My Agent il regista Paolo Sorrentino si lascia andare a un feroce monologo sull'istruzione italiana. La nuova serie Sky Original Call My Agent – remake italiano della serie francese Dix pour c ...Call My Agent - Italia foto serie tv foto di scena inedite episodi dietro le quinte foto set poster personaggi copertina locandina netflix consigliate nuove da vedere ultime uscite ...