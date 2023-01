California | un' altra sparatoria | 67enne apre il fuoco e uccide 7 persone | poi viene arrestato

Agenzia ANSA

Un uomo, identificato come il 67enne Zhao Chunli, ha aperto il fuoco con una pistola semiautomatica e ucciso sette persone (un'è in fin di vita) nella zona di Half Bay Moon, contea di San Mateo a meno di cinquanta chilometri da San Francisco. L'uomo - secondo le prime ricostruzioni della polizia - ha sparato in una ...Un uomo, identificato come il 67enne Zhao Chunli, ha aperto il fuoco con una pistola semiautomatica e ucciso sette persone (un'è in fin di vita) nella ... Un'altra strage in California, spara e uccide 7 persone - Cronaca window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-1dacd4e7-add2-82d6-e09a-46b34b0e53 ...A poche ore dalla strage nella sala da ballo di Los Angeles, un uomo ha aperto il fuoco in due diversi luoghi e uccide sette persone nell'area di Half Bay Moon, a sud di San Francisco.