Calendario Sport Invernali oggi | orari 24 gennaio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di martedì 24 gennaio 2023)martedì 24ci aspetta una ricca giornata di. A dettare legge sarà lo sci alpino, con ben due gare in. Le donne si sfideranno a viso aperto nel gigante di Kronplatz: saranno le nevi italiane a ospitare questo appuntamento infrasettimanale tra le porte larghe, la durissima pista Erta sarà lo scenario per un imperdibile spettacolo in cui le azzurre vorranno essere assolute protagoniste. Marta Bassino, leader della classifica generale, e Federica Brignone sognano in grande. Appuntamento pomeridiano per le ragazze (prima manche alle ore 10.30, la seconda alle ore 13.30), mentre gli uomini saranno impegnati nella grande Classica notturna di Schladming (prima manche alle ore 17.45, la seconda alle ore 20.45). Sull’antologica pista Planai andrà in scena l’imperdibile ...