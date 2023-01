Calenda “Governo fragile | non arriva a fine legislatura”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il“mi sembra moltodal punto di vista della compagine politica e mi sembra che i fatti lo stiano confermando. Non sono il mago Otelma… durerà 6 mesi, 8 mesi, non lo so ma non credo che arrivi a, ne sono convinto”. Così il leader del Terzo Polo, Carlo, a Radio24 Mattino.Sulle intercettazioni “le posizioni del ministro Nordio sono quelle che noi abbiamo portato avanti nella scorsa. Premesso che vanno lasciati gli strumenti di indagini ai pubblici ministeri, non possiamo avere la vita delle persone sbattuta in prima pagina – prosegue -. Dobbiamo trovare un equilibrio per preservare le indagini sui reati gravi, ma bloccare il fenomeno barbarico delle intercettazioni divulgate ovunque e che spesso distruggono la vita ...