Calciomercato | ufficiale Proia dal L R Vicenza Vestirà la maglia n 28

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal L.R.a titolo temporaneo fino al 30 giugno con opzione le prestazioni sportive del centrocampista Federico, reduce dall’esperienza nella prima parte di stagione alla S.P.A.L., dov’era in prestito. Nato a Roma il 4 febbraio 1996, vanta oltre 200 partite fra Serie B e C. E’ cresciuto nei settori giovanili di Siena e Torino, club quest’ultimo con cui ha vinto il campionato Primavera nella s.s. 2014/15. La prima esperienza nei Professionisti è con la Pistoiese, squadra in cui milita per due stagioni in C prima del trasferimento al Bassano, con cui nella s.s. 2017/18 centra i playoff per la B. L’ottima stagione a Bassano (6 gol nelle 24 partite disputate) gli vale il salto in Serie B con ladel Cittadella. Coi veneti resta tre anni e colleziona 101 presenze, ...