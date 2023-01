Calciomercato Udinese | se parte Deulofeu c’è l’idea Brekalo

(Di martedì 24 gennaio 2023): i friulani cercano di blindare, ma in caso dinza del belga, il sostituto potrebbe essereL’comincia a lavorare in un’ottica di addio di Gerard, pezzo pregiato della bottega friulana. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto un potenziale sostituto del belga potrebbe essere Josip, in rotta col Wolfsburg e nel mirino anche di Fiorentina e Monza. L’ex granata avrebbe chiesto la cessione al club tedesco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Udinese chiude il primo acquisto di gennaio, dal Genk è in arrivo Diawara TuttoUdinese.it

Calciomercato Sampdoria: contatti con l'Udinese per Nestorovski Samp News 24

Calciomercato Udinese, rebus Nestorovski: Reggina, Modena e Cosenza sull’ex Palermo Mediagol.it

Samp, per l’attacco piace Nestorovski dell’Udinese Sky Sport

Udinese beffata dal Salisburgo nella corsa alla stella israeliana Gloukh TuttoUdinese.it

Denso Kasius è prossimo all'addio al Bologna. Dopo tante indiscrezioni, anche relative ad un suo possibile trasferimento in Italia alla SPAL, il Rapid Vienna ha rotto gli indugi assicurandosi l'arrivo ...