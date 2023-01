Calciomercato Serie A LIVE | l’agente di Skriniar chiude al rinnovo | il Milan ci prova per Zaniolo

(Di martedì 24 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. LUNEDI’ 23 GENNAIO Inter,didice no al(CLICCA QUI), primi contatti per(CLICCA QUI) Salernitana, contatti in corso per Seferovic del Benfica: la situazione (CLICCA QUI), Giroud vuolere in rossonero (CLICCA QUI) Le parole del ct slovacco sulle ...

ForzaRoma.info

Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento.Il franco - algerino resta l'unica via per permettere una nuova entrata, ma a non ci sono novità dal Sion così come dallaA per lui. In caso di partenza dell'ex Spal, la priorità resta il vice ... Mercato Roma, tre club di Serie A su Shomurodov e non solo: la situazione Il calciomercato dell’Inter passerà dal futuro di Denzel ... Lo spagnolo Nacho, peraltro accostato in più riprese alla Serie A, ha giocato da titolare convincendo non poco come terzino destro. Un ..."È una vittoria storica, qui qualche volta ci abbiamo lasciato anche una Serie A e qualche volta gira bene". Lo ha detto Fabrizio ...