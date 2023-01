Calciomercato Salernitana | ufficiale l’arrivo di Troost-Ekong

(Di martedì 24 gennaio 2023), Williamarriva in prestito con diritto di riscatto dal Watford Laha concluso l’operazione con il Watford per il prestito William. Di seguito il comunicato del club campano. «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Watford F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del difensore classe ’93 William. Il calciatore indosserà la maglia numero 15.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Salernitana, William Troost-Ekong arriva in prestito con diritto di riscatto dal Watford La Salernitana ha concluso l'operazione con il Watford per il prestito William Troost-Ekong. Di s ...