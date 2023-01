Calciomercato Napoli | uno sforzo per il rinnovo di Osimhen

(Di martedì 24 gennaio 2023) Diciannove partite e quattordici gol in stagione, tredici reti in quattordici incontri da titolare in Serie A, i numeri incoronano Victorcome il bomber più prolifico d'Italia e tra i migliori d'Europa, solo Lewandowski...

Da Tanzi a Cragnotti, da Cecchi Gori a Gaucci, daa Palermo, una lista lunghissima, di fallimenti e retrocessioni . Il calcio italiano, incapace di invertire la rotta e, diciamolo senza ...... l'indagine è partita da giudici francesi, non da… anzi, i magistrati dihanno chiesto altri sei mesi di tempo per controllare la carta che riguarda la sua plusvalenza. Altri 6 ...

Per bloccare il Napoli serve oscurare Lobotka! Due cifre rendono bene l'importanza dello slovacco CalcioNapoli24

Calciomercato Napoli: Osimhen vale 150 mln per ADL, tre club di Premier pronti CalcioNapoli24

Napoli-Ounahi: la risposta del marocchino. L'Angers chiede più di 20 milioni AreaNapoli.it

Calciomercato Napoli, asta con l'Inter per due difensori CalcioNapoli24

Napoli forte su Baldanzi, ma sogna un'altra squadra: 'Ecco dove vorrei giocare' AreaNapoli.it

Fabrizio Ferrari, direttore di allenatore.net, collaboratore Daily Mail e ospite fisso delle ultime edizione di Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti, è intervenuto in diretta ai microfoni di Calcio ...Data per fatta qualche giorno fa, non è saltata la trattativa per portare Salvatore Sirigu alla Fiorentina e Pierluigi Gollini alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky, infatti, lo scambio tra i du ...