Calciomercato Napoli | nuovo portiere per Spalletti | affare in drittura d’arrivo

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 24 gennaio 2023)per: il club azzurro mette a segno l’ultimo colpo della propria campagna acquisti invernale. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In casail sogno continua e l’entusiasmo è palpabile. La squadra dicontinua a macinare punti su punti e lo scudetto può davvero diventare realtà, una condizione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.