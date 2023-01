Calciomercato Napoli | altro che trattativa in chiusura | frenata improvvisa sull’affare

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilcontinua a monitorare alcune situazioni di mercato in ottica futura. Diverse le occasioni create da Giuntoli che ha saputo accompagnare il cambio generazionale con ottime promesse di talento. Ounhai-: le ultime Tra gli obiettivi futuri c’è anche il marocchino Azzedine Ounahi che ha mostrato le sue qualità durante il Mondiale in Qatar con la sua nazionale ed è pronto ad immergersi in una nuova realtà. Secondo le ultime notizie, però, i contatti tra il suo entourage e la società azzurra sarebbero ai minimi storici. L’Angers, club di proprietà del suo cartellino, non vorrebbe privarsene per meno di 25 milioni, cifra distante dai 15 offerti dalprima ancora dell’esplosione nella Coppa del Mondo.Ounahi (Getty Images) Rapporti freddi tra l’agente ...