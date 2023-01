Calciomercato Milan – Dalla Spagna | “Piace Akhomach del Barcellona”

I romanisti, invece, sono contrari, perché l'eventuale cessione rafforzerebbe una concorrente per la Champions: "Piuttosto che darlo ala 25 lo darei al Tottenham".Ripercussioni immediate su Juve e MilanLa Lazio si appresta a giocare stasera un match fondamentale contro ilper le sue ambizioni europee e per la classifica. Maurizio Sarri -

Calciomercato Milan: contatto con gli agenti di Zaniolo ma distanza notevole con la Roma Sky Sport

Calciomercato Milan – Tanti club su Adli: ecco la scelta del giocatore Pianeta Milan

Calciomercato, Zaniolo verso il Milan: le ultime con Alfredo Pedullà La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Milan, Zaniolo ad un passo: la situazione ZON

Calciomercato Milan – Clamoroso scambio dalla Premier Pianeta Milan

Il Napoli sta per concludere il secondo importante colpo del mercato di gennaio, a una cifra davvero vantaggiosa e inaspettata: ecco quanto.Festa rossonera ad Avezzano per l’inaugurazione ufficiale del Milan Club dedicato al grande attaccante olandese Marco Van Basten, vera e propria icona nell’ambiente milanista: ospite d’onore Carlo Pel ...