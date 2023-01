Calciomercato Milan | 2 5 milioni di risparmio in caso di addio di Bakayoko

(Di martedì 24 gennaio 2023), indidii rossoneri dovrebbero riuscire a risparmiare fino a giugno almeno 2.5di euro Non solo acquisti ma anche cessioni per il. Tra queste potrebbe esserci quella di. Se il centrocampista dovesse direai rossoneri, come riportato da Tuttosport, il club di via Aldo Rossi risparmierebbe da qui a giugno quasi 2,5di euro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

, in caso di addio di Bakayoko i rossoneri dovrebbero riuscire a risparmiare fino a giugno almeno 2.5 milioni di euro Non solo acquisti ma anche cessioni per il. Tra queste ...Skriniar -.itNel frattempo, sulle colonne dei maggiori organi di informazioni, impazzavano le parole di Roberto Sistici, misterioso agente dell'ex giocatore della Sampdoria, che ...

Calciomercato Milan: contatto con gli agenti di Zaniolo ma distanza notevole con la Roma Sky Sport

Calciomercato Milan – Tanti club su Adli: ecco la scelta del giocatore Pianeta Milan

Calciomercato Milan – Muro Roma: respinta la prima offerta per Zaniolo Pianeta Milan

Calciomercato, Zaniolo verso il Milan: le ultime con Alfredo Pedullà La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Milan – Clamoroso scambio dalla Premier Pianeta Milan

Continua la telenovela relativa alla trattativa tra Roma e Milan per Nicolò Zaniolo. Al momento però la Roma non ha ricevuto nessuna offerta dal club rossonero per il trequartista italiano. Ai giallor ...Tragedia immane in casa Milan, il tecnico dell'Academy in Kuwait, Patrizio Billio, è stato stroncato da un malore mentre giocava con gli amici a padel.