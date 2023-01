Calciomercato Genoa | dal Belgio arriva Denis Dragus

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 gennaio 2023), c’è il rinforzo per l’attacco: si tratta di Dennis, in arrivo dai belgi dello Standard Liegi Ilsta chiudendo per il rinforzo per l’attacco sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoblu stanno chiudendo con lo Standard Liegi per. Attaccante rumeno classe 1999, ha già giocato in Italia con il Crotone. Chiusura nelle prossime ore per averlo a disposizione contro il Pisa. L'articolo proviene da Calcio News 24.