Calciomercato | colpo in attacco | arriva Forte

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione dal Benevento dell’attaccante Francescoa titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno. L’accordo prevede l’obbligo di riscatto e la nuova contrattualizzazione fino al 30 giugno 2026. Nato a Roma il 1° maggio 1993,è una punta centrale di 187 cm con oltre 300 presenze nei professionisti, di cui 151 in Serie B con 51 gol realizzati e 13 in Serie A con 1 gol all’attivo, messo a segno quando militava nelle file del Venezia il 22 dicembre 2021 nel match di campionato contro la Lazio. Cresciuto nei settori giovanili di Pisa prima e Inter poi, con la maglia nerazzurra nella s.s. 2011/12 vince il campionato Primavera e si guadagna la stima del tecnico della prima squadra Stramaccioni, che lo fa esordire in massima serie contro il Palermo il 28 aprile 2013. Dall’anno seguente inizia a farsi le ...

CARDINALE BATTA UN- Tre idee tattiche per unin grado di far svoltare la stagione. Nicolò Zaniolo è un'idea concreta per il Milan, ma la distanza con la Roma resta ampia. Servirà uno ...Dopo i vari Mudryk, Badiashile, Madueke, Andrey Santos, Datro Fofana e Joao Felix, i londinesi tentano l'ennesimo. Malo Gusto -.itIl prossimo affare sembra poter essere Malo Gusto,...E' un asse caldo quello tra Torino ed Hellas Verona in questo mercato di gennaio, con i granata che seguono con attenzione sia Ilic che Hien. Secondo quanto riportato dal giornalista di ...