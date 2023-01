Calcio | Serie B Sette squalificati per una giornata

... Verona , Casarano e Ternana , traB eC1 e C2. Alla fine degli anni Novanta va al ...ricordo Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore e altrettanti i ricordi dell'ex campione del...Fermati Cheddira, Giovane, Salvi, Mastrantgonio, Branca, Majer e Sabelli ROMA - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alla seconda giornata di ritorno del campionato diB: squalifica per una gara a Walid Cheddira (Bari), Samuel Giovane (Ascoli), Alessandro Salvi, Valerio Mastrantonio e Simone Branca (Cittadella), Zan Majer (Reggina), Stefano Sabelli (Genoa). - ...

Lutto nel mondo del calcio: è morto Patrizio Billio, ex calciatore e attuale allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait. Ad ucciderlo ieri sera, 23 gennaio, un malore improvviso: ...Tre punti in quattro partite, sosta compresa la Cavese non vince da oltre un mese (era il 18 dicembre) e nell'anno nuovo ha raccolto tre punti in altrettante partite, pareggiando a Barletta - ...