Calcio | Serie A | Lazio-Milan 4-0 | dominio biancoceleste Campionato finito?

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) La 19esima giornata dellaA di2022-2023 è andata ufficialmente in archivio., il posticipo di oggi, martedì 24 gennaio, ha chiuso infatti il programma dell’ultimo turno del girone d’andata. Allo Stadio Olimpico i biancocelesti dominano, sfruttano il momento no dei rossoneri, si impongono 4-0 e fanno un bel regalo al Napoli: +12 sulla prima inseguitrice per i partenopei che sono vicinissimi al sogno scudetto. LA CRONACA La banda di Sarri parte fortissimo: al primo affondo, dopo 4?, è già in vantaggio. Zaccagni semina il panico sulla sinistra, mette in mezzo per Luis Alberto che con un magnifico velo favorisce Sergej Milinkovic-Savic che batte Tatarusanu. La reazione rossonera non arriva e i contropiede biancocelesti continuano a fare paura. Al 38? c’è il raddoppio: Marusic buca Dest sulla ...