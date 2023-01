(Di martedì 24 gennaio 2023) "Siamo tornati a vincere in casa dopo diverso tempo quindi è stata un'ulteriore emozione". REGGIO CALABRIA - "È stata un'emozione bellissima. Siamo tornati a vincere in casa dopo diverso tempo quindi ...

Sulla stagione dellanon si sbilancia: "Siamo ancora a gennaio e il campionato è lungo. In Serie B - ha sottolineato - ci sono mille imprevisti e vedremo partita dopo partita". In merito al ...tutte le notizie diLeggi i commenti: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name"...

Calcio: Reggina. Fabbian prima doppietta 'Qui mi trovo bene' Tiscali

Orgoglio Juve, EuroMilan e super Reggina: l'effetto delle penalizzazioni di Calciopoli La Gazzetta dello Sport

Calciomercato serie B, il Benevento piazza il colpo Pettinari TuttoReggina.com

Calciomercato Reggina: sondaggio per l'attaccante La Gumina CityNow

TMW - Benevento, sirene per La Gumina: ci pensano Palermo e Reggina TUTTO mercato WEB

'Siamo tornati a vincere in casa dopo diverso tempo quindi è stata un'ulteriore emozione'.REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - 'È stata ...Intervenuto ai microfoni di 95° minuto dopogara amaranto, in onda sui canali social di ReggioTv, il curatore fallimentare della Reggina Calcio, Fabrizio Condemi, ha affrontato diverse tematiche legate ...