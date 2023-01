Calcio | primo incontro tra Russia e Uefa | ma lo stop alla sospensione è molto lontano

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nella giornata di oggi c’è stato untra i funzionaried il vicepresidente della Federrussa Aleksandr Alaev. Questi sono stati i primi colloqui faccia a faccia da quando laha minacciato il mese scorso di lasciare lae cercare di unirsi alasiatico. Ricordiamo come le squadre russe sono state bandite dalle competizionie Fifa per via della guerra in Ucraina ed al momento non c’è modo di tornare indietro rispetto a quelle decisioni che sono state confermate anche dal Tas di Losanna. La settimana scorsa invece, ci sono stati dei colloqui con il Cio, con l’obiettivo di aiutare i russi a competere nelle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi del 2024. SportFace.