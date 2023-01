(Di martedì 24 gennaio 2023) Aveva ottenuto gli arrestie aveva festeggiato la suae il ritorno nel suo feudo, il parco Verde di. Ma dopo due giorni è finito di nuovo in carcere per detenzione di droga. Parliamo di Giovanni Ciccarelli, 52 anni, reggente del clan Sautto Ciccarelli, la cosca egemone dello spaccio nell’area nord di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Va ricordato che per chio elude la legge sulle borse in plastica è prevista una sanzione ... Il sopralluogo nell'azienda di- Un caso significativo è quello emerso in seguito a uno dei ...All'uomo, un 39enne di, in provincia di Napoli, era stato imposto un divieto di ... La norma prevede l'arresto immediato per chile disposizioni del giudice con un pena fino a 3 anni di ...

Caivano, viola domiciliari per festeggiare la scarcerazione: incastrato dai social Teleclubitalia.it

Sicurezza sul lavoro: il primo tavolo è una parata senza risposte Il Manifesto

Morti sul lavoro, un bollettino di guerra che non si arresta articolo21

"Aiuto la sta ammazzando", picchia la moglie davanti alla bimba e le ... Vesuvio Live