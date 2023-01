Cagliari – SPAL | la prevendita per il settore ospiti dell’ “Unipol Domus”

(Di martedì 24 gennaio 2023) È attiva laper ildello Stadio “” di, in vista del matchche si giocherà venerdì 27 gennaio alle ore 20:30. La capienza massima è di 415 posti ed il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Ticketone, sia online che nei punti vendita abilitati. Il prezzo del biglietto per ilè di € 16,00 (esclusi i diritti di). Ladedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà giovedì 26 gennaio alle ore 19:00. Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

...(Como) QUARANTA Danilo (Ascoli) SANTORO Simone (Perugia) TERZA SANZIONE ALTARE Giorgio () ...IMPROTA Riccardo (Benevento) LULIC Karlo (Frosinone) LUNGOYI Christopher (Ascoli) PRATI Matteo () ...ci stanno provando seriamente per Radja Nainggolan diviso fra l'amore per la Sardegna e l'amicizia con Daniele De Rossi . Quello che però serve oggi è un dettaglio non trascurabile ...

Chi si prende Nainggolan La Spal di De Rossi insiste, Cagliari alla finestra La Gazzetta dello Sport

Futuro Nainggolan, è duello di mercato fra Cagliari e Spal: la situazione Cagliari News 24

Nainggolan torna in Italia SPAL in pole, occhio al Cagliari. Il Ninja piace anche in serie A TUTTO mercato WEB

Cagliari Spal, Mancosu vuole esserci contro la sua ex squadra Cagliari News 24

Cagliari: con la Spal Ranieri spera nel recupero di Pavoletti Agenzia ANSA

Quale sarà il futuro di Radja Nainggolan Sul Ninja è piombata con convinzione la SPAL allenata da Daniele De Rossi, che con Nainggolan ha un rapporto stupendo visto che hanno giocato insieme alla Rom ...Radja Nainggolan cerca squadra e nel suo futuro sembra esserci ancora l'Italia. Il centrocampista belga piace soprattutto alla Spal dell'ex compagno ...