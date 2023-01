Cade il mito degli eroi ucraini senza macchia Mazzette sui miliardi degli aiuti militari | rotolano le prime teste tra i fedelissimi di Zelensky

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dove ci sono montagne di soldi, puntuali come un orologio svizzero spuntano pure le immancabili. Non fa eccezione neanche l’Ucraina dove in queste ore sta esplodendo un gigantesco caso di corruzione che, almeno in parte, fa vacillare la narrazione. Così dopo l’arresto nei giorni scorsi del viceministro delle Infrastrutture e dello sviluppo Vasyl Lozynskiy, per una presunta mazzetta da 400mila dollari, ieri sono arrivate una raffica di dimissioni da parte di alti funzionari e politici, perfino all’interno della ristretta cerchia del presidente Volodymyr. Infatti tra quanti hanno deciso di fare un passo indietro perché citati in un’inchiesta giornalistica, spiccano i viceministri allo sviluppo delle comunità e dei territori, ...