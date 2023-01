Brescia | maltrattamenti aggravati | interdetta insegnante di ginnastica ritmica

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – La Polizia di Stato diha dato esecuzione a una ordinanza interdittiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari dinei confronti di una istruttrice federale diper il reato didalla giovane età delle persone offese, con condotte protratte dal 2017 ad oggi. Nel settembre dello scorso anno personale della Squadra Mobile, coordinato dalla Procura della Repubblica, ha raccolto le confidenze di una madre in merito a presunte condotte illecite dell’allenatrice di un’Accademia per atlete di, affiliata alla “Federazioned’Italia”, in provincia di, poste in essere durante gli allenamenti, nei confronti delle ...