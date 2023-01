Botta e risposta tra il legale Trantino e Pipitone del Fatto | “Vostra petizione su Nordio è da mentalità paramafiosa” “Lei querelerebbe per molto meno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023)a Il Punto, trasmissione di Luca Ciliberti in onda sull’emittente locale Telecolor (qui la puntata integrale) tra l’avvocato Enricoe il giornalista de ilquotidiano.it, Giuseppe. Il tema è quello delle intercettazioni e in particolare dellalanciata dalQuotidiano per chiedere di “cacciare” il ministro della Giustizia, Carlo. Secondo l’avvocato, ciò che ha messo in opera “qualche grande quotidiano” che “chiede le dimissioni di” è una “grande speculazione“. “Si poteva evitare, per una questione di opportunità, che certe dichiarazioni venissero rese nel momento in cui è stato arrestato Messina Denaro ma le stesse non fanno altro che dire una sacrosanta verità, questo è ...