Botta e risposta tra Cuffaro e il cronista del Fatto it Pipitone | “Perché la vacanza gratis di Valtur?” | “Lei non ha senso dell’amicizia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Scontro in diretta tv tra l’ex presidente della Sicilia, Totòe il giornalista de ilquotidiano.it Giuseppe. I due erano ospiti in collegamento con la trasmissione di Luca Ciliberti, Il Punto, in onda sull’emittente locale Telecolor (qui la puntata integrale) e dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro. “un governatore della Sicilia, pagato dalla Regione, deve accettare unadal patron della, non può pagarla da solo?” è la domanda che il giornalista rivolge a. “Evidentemente lei non ha il– replica– Non ho mainiente per la. All’epoca la figlia del cavalier Patti, ...