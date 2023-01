Il Sole 24 ORE

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Seduta a ranghi ridotti per leasiatiche, con i listini cinesi, Hong Kong e Seul chiuse per i festeggiamenti del Capodanno Lunare. Bene(+1,33%) e Sydney (+0,63%), che si accodano al rally di Wall Street di venerdì. ... Borse, Tokyo apre in rialzo Il Maradona del tiro a segno, due medaglie d’oro a Rio 2016 ha scelto di allenare i rifugiati. Dopo l’addio all’attività a 28 anni la donazione all’Unhcr è il primo passo verso il sociale. A Los Angel ...La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, seguendo l'avanzata del mercato azionario Usa - trainata dal settore tecnologia, con l'attenzione rivolta all'imminente avvio della stagione delle tr ...