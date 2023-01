Borsa | Europa fiacca | futures Usa deboli | Milano - 0 | 06%

(Di martedì 24 gennaio 2023) Borse europee fiacche con iUsamentre sui mercati prevale la cautela. E' attesa per mercoledì prossimo 1 febbraio la decisione della Fed sui tassi, a cui seguirà quella della Bce il ...

scivola invece sotto i 60 euro al Mwh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam ( - 7,96% a 59,6 euro) per il duplice effetto del ritorno di temperature più miti nel Norde della tenuta degli ......diItaliana e le principali piazze finanziarie europee registrano ribassi frazionali . Federico Vetrella - market strategist di IG Italia - ritiene che le prospettive economiche insi ...

Borsa: Europa gira in rosso, Milano cede lo 0,28% Agenzia ANSA

Borsa: Europa gira in rosso, Milano cede lo 0,28% Tiscali Notizie

Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,25% Agenzia ANSA

Borsa: Europa conclude solida, Londra +0,1% Tiscali Notizie

Ieri la Juve era riuscita ad entrare agli scambi in Borsa dopo circa mezz’ora dall'avvio delle contrattazioni, cedendo il 10,4 per cento ...Borse europee fiacche con i futures Usa deboli mentre sui mercati prevale la cautela. E' attesa per mercoledì prossimo 1 febbraio la decisione della Fed sui tassi, a cui seguirà quella della Bce il gi ...