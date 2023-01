Borsa | Europa cauta guarda a Fed e Bce | Milano +0 | 01%

Ladi Milano ha guadagnato il 9% dall'inizio dell'anno Aperture stabili in. Le cose procedono bene, malgrado le rinnovate tensioni sui tassi, peraltro caldeggiate dalla stessa Bce. Eurostoxx ...Borse europee caute dopo un avvio promettente in scia all'Asia e alle scommesse su una Fed più morbida sui tassi. La lente è, dunque, sempre sulle banche centrale con una Bce attesa essere più ...

Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,25% Agenzia ANSA

Borsa: Europa conclude solida, Londra +0,1% Agenzia ANSA

Borsa: Europa conclude solida, Londra +0,1% Tiscali Notizie

Borsa: Europa conclude solida, Londra +0,1% La Sicilia

Juventus in recupero in Borsa dopo la contrazione della vigilia in scia alla penalizzazione decisa dalla Figc per il caso plusvalenze. Il titolo sale dell'1,8% a 0,31 euro.Il titolo della Juventus comincia a risentire meno della penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta alla squadra di Allegri, e recupera qualcosa in Borsa: per la precisione, il ...