(Di martedì 24 gennaio 2023) "Dobbiamo prepararci per un clima sempre più competitivo nello" perchè questo "diventerà una sorta didi, un posto dove accadranno scontri". Lo ha detto l'Alto Rappresentante ...

Lo ha detto l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri, Josep, intervenendo alla conferenza sulloin corso a Bruxelles. "Lo- ha continuato - è diventato un dominio ......una strategia di sicurezza e difesa spaziale per proteggere meglio gli interessi Ue nelloe ... Il 'ministro' degli esteri Ue Josepha indicato che dei 5.500 satelliti attualmente in ...

Borrell: spazio sarà campo di battaglia, Ue si prepari TGCOM

Borrell, lo spazio sarà campo di battaglia, Ue si prepari - Ultima Ora Agenzia ANSA

Estonia e Lettonia, via l'ambasciatore russo. Borrell: l'UE prima per aiuti a Kiev, 50 miliardi - Ucraina, vietati ai funzionari i viaggi all'estero "non ufficiali" - Ucraina, vietati ai funzionari i viaggi all'estero "non ufficiali" RaiNews

Spazio: a marzo Bruxelles presentera' strategia Ue sicurezza e difesa Borsa Italiana

Via libera dell'Ue, altri 500 milioni di aiuti militari a Kiev - Mondo Agenzia ANSA

