Boom di trapiantinel 2022 3 887 | quasi 100 in più rispetto al 2021

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) - Nelin Italia sono aumentati i trapianti e le donazioni di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche. Per i trapianti c'è stato un: "Il numero complessivo è stato di 3.887,100 in piùal(+2,5%) e secondo miglior risultato di sempre, con tassi regionali in crescitaovunque: la Lombardia si conferma la regione nella quale si realizzano più interventi, seguita da Veneto (che è la prima in rapporto alla popolazione), Piemonte, Emilia Romagna e Lazio". Lo evidenziano il report del Centro nazionale trapianti (Cnt), presentato oggi al ministero della Salute dal ministro Orazio Schillaci, insieme al direttore del Cnt, Massimo Cardillo, e al presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro. ...