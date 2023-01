Bonaccini ricorda Guido Rossa | “Non ti dimentichiamo”

(Di martedì 24 gennaio 2023) BOLOGNA – “Lo uccisero perché aveva denunciato due terroristi delle Brigate Rosse, presenti all’interno della fabbrica dove lavorava. Gli spararono tre colpi alle gambe e uno al cuore. Il 24 gennaio 1979 l’operaio comunistafu giustiziato dalle Brigate Rosse per non essersi voltato dall’altra parte. Non ti”. Cosi Stefano, presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd. L'articolo L'Opinionista.

BOLOGNA - "Chinon dimentica. E noi abbiamo il privilegio di poter ascoltare ancora le testimonianze ... Così il presidente della Regione, Stefano, in apertura della settimana che ...Anche perché D'Alema, come lui stesso, è "in pensione da almeno 7 anni", quindi "non ... Stefano. Che ha liquidato piuttosto seccamente le pretese degli ex scissionisti: "Mi interessa ...

Il fantasma di D’Alema e il rischio paralisi per Bonaccini. Ma l’ex premier: sono in pensione Il Sole 24 ORE

Pd, Bonaccini "Ero comunista e non me ne vergogno, Schlein è un'amica" Sky Tg24

Bonaccini: 'No a un Pd minoritario e ideologico' La Pressa

Bonaccini: sono stato comunista, ma sapevo che il comunismo era una tragedia Secolo d'Italia

La giornata siciliana di Bonaccini che corre per la segreteria del Pd Buttanissima Sicilia

BOLOGNA - "Lo uccisero perché aveva denunciato due terroristi delle Brigate Rosse, presenti all’interno della fabbrica dove lavorava. Gli spararono tre ...Il progetto di tenersi le mani libere per lavorare a una «cosa rossa» con il M5s di Conte. E il probabile nuovo segretario lavora già alla strategia per liberarsi delle zavorre: l’idea di un patto con ...