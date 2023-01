Bologna Ecco i distributori aperti durante lo sciopero del 24-27 gennaio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il Comune diha individuato gli impianti di distribuzione che rimarrannoin occasione delloprogrammato da oggi alle 19 fino al 27. Nel rispetto delle previsioni della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullonei servizi pubblici essenziali, è infatti previsto che dovranno essere mantenute in servizio “un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50% degli esercizinei giorni festivi secondo turni programmati”. Le stazioni di servizio individuate sono quelle delle vie: Don Sturzo 41; Ferrarese 166/10; Marco Polo 87; Zanardi 90; Corticella 207/18; San Donato (angolo via Pirandello); Massarenti 221; Toscana 31/33; Triumvirato 87/a; Cavina 9; Marco Emilio Lepido 206 (indicato dall’associazione di categoria).

L'autostrada A1 , nota anche come autostrada del Sole che congiunge Milano con Napoli via, Firenze, Roma. Quindi la A4, o Serenissima, che mette in collegamento Torino con Trieste ...Como...il calendario completo: - dal 22 al 26 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma - 24 ...di Napoli - 3 febbraio al Teatro Team di Bari - 13 febbraio al Teatro Europauditorium di- ...

Bologna, ecco una cessione in difesa: i dettagli Tuttocampo

La grande danza al Comunale di Bologna: ecco i titoli della stagione 2023 La Repubblica

Bologna: diritto alla salute e disuguaglianze, ecco quanto influiscono reddito e fattori abitativi il Resto del Carlino

Scattato il piano Neve del Comune di Bologna: ecco le azioni messe in campo BolognaToday

L'inflazione del 2022 a Bologna: ecco quanto è costata alle famiglie La Repubblica

Bologna, 24 gennaio 2023 – Il giorno di ‘ ordinaria' follia è cominciato minacciando con un forcone il vicino per questioni legate al parcheggio. Poi l’escalation: prima tentando di entrare in casa de ...La pianta infestante rende meno stabili le sponde fluviali minacciandone, alla lunga, il consolidamento. Un progetto da 357 milioni di euro per la «rinaturalizzazione» ...