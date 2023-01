Bologna | Arnautovic alimenta il mistero sul ritorno | 'Lo sa solo Dio'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Quando torna in campo Marko? Non lo sa nemmeno lui. La punta del, intercettata dai colleghi del Corriere dello Sport dopo...

Iltrema dopo la frase di Marko, l'attaccante austriaco assente per infortunio già da qualche settimana. Il giocatore, prima dell'impegno dei rossoblù contro la Cremonese, così ha ...Brutte notizie per ilè ancora lontano dal ritorno in campo e non c'è nemmeno una data di rientro Marko, intervistato dal Corriere dello Sport, gela i tifosi delin vista del suo ...

Bologna, Arnautovic gela i tifosi rossoblù: "Quando rientro Lo sa solo Dio, io no" TUTTO mercato WEB

Arnautovic non chiarisce i tempi di recupero: “Non so quando torno” Tuttobolognaweb

Bologna Cremonese, Thiago Motta: “Idea Europa Penso ai grigiorossi. Arnautovic è out” il Resto del Carlino

Bologna, i convocati: c'è Zirkzee, non Arnautovic Calciomercato.com

I convocati per Bologna-Cremonese: Arnautovic, Bonifazi, De Silvestri, Medel e Sansone out per infortunio, Vignato per ... Zerocinquantuno.it

Denso Kasius è prossimo all'addio al Bologna. Dopo tante indiscrezioni, anche relative ad un suo possibile trasferimento in Italia alla SPAL, il Rapid Vienna ha rotto gli indugi assicurandosi l'arrivo ...