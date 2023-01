Bollo Auto | c’è un modo per risparmiare che nessuno sa | potete farlo tutti

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 24 gennaio 2023) Pagamenti delsa che si puòsulla tassa: non ci sono limitazioni, lo possono fareIlè la tassa di proprietà gestita dalle Regioni, ad eccezione di Friuli Venezia Giulia e Sardegna, per le quali l’imposta viene gestita dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di uno dei pagamenti che gli italiani odiano di più in quanto non legata alla circolazione del mezzo bensì semplicemente alla sua proprietà.agevolazioni – ilovetradingConsiderando il fatto che un’mobile, ad oggi, non è più considerabile un bene di lusso, bensì un oggetto necessario per la vita quotidiana, risulta difficile accettare il pagamento del. In pochi però sanno che esiste ...