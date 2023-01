Bollette a carico dei dipendenti. Altre grane per i Soumahoro

(Di martedì 24 gennaio 2023) Notificate cartelle esattoriali per debiti non pagati: la coop Karibu le aveva intestate ai collaboratori

...di accoglienza per migranti di Karibù hanno ricevuto solleciti di pagamento per lescadute ... È evidente che l'indagine della procura di Latina per evasione fiscale adei vertici della ...A spingere i gestori verso lo sciopero è stato, infatti, anche il nuovo obbligo adei ... prendiamo 3,5 centesimi al litro e con quel guadagno dobbiamo pagare tutto, tasse,, dipendenti. ...

Soumahoro, cartelle esattoriali ai migranti. Le bollette erano a carico loro Affaritaliani.it

Bonus gas, "lo sconto in bolletta è a discrezione delle società", ma la ... Basilicata24

Bollette: elettricità in calo del 19,5% nel primo trimestre 2023 per le ... Il Sole 24 ORE

Bonus sociale bollette: chi ha diritto allo sconto e come funziona la misura Gazzetta del Sud

Bollette Tlc, Consumatori contro rincari automatici: Subito un tavolo Key4biz.it

Notificate cartelle esattoriali per debiti non pagati: la coop Karibu le aveva intestate ai collaboratori Una vera e propria beffa ha raggiunto nei giorni scorsi alcuni ex dipendenti della cooperativa ...La cooperativa di famiglia Karibù le avrebbe intestate ai suoi dipendenti, ora sono arrivate le notifiche di pagamento. L'ultima beffa per i collaboratori ...