Bimbo autistico canta un classico di Michael Jackson – ma la reazione dei giudici lo fa scoppiare a piangere

Leggi su it.newsner

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’infanzia è uno di quei momenti più belli di sempre che sono non solo i momenti che ti regaleranno i ricordi forse più preziosi della tua vita, è anche il momento di formazione e di scoperta delle proprie passioni. Ci sono dei bambini che già in tenerissima età dimostrano chiaramente di avere un talento, spesso sorprendendo sia la propria famiglia che degli sconosciuti. Grazie ai talent show riescono poi a condividere con il mondo intero questo talento, regalandoci emozioni e momenti indescrivibili. La cosa bella è che la maggior parte dei bambini del mondo ha la possibilità di mostrare al pianeta ciò che li rende così speciali. Uno di questi bambini unici è Calum Courtney, che a soli 10 anni, nel 2018 si è presentato alle audizioni di Britain’s Got Talent. Fonte: Youtube Calum viene dall’Essex ed è accompagnato dalla mamma, il papà, il fratellino e alcuni membri ...