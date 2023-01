Betis | si tratta per la cessione di un centrocampista

Sidi un gol inesistente che a inizio anno ha deciso la partita di prima categoria tra ... Sociedad 0 - 2 16:15 Espanyol -1 - 0 18:30 A. Madrid - Valladolid 3 - 0 21:00 Siviglia - Cádiz ...Sianche di un assaggio della sfida di Coppa Italia. Infatti le squadre si ritroveranno ...Liga troviamo Vallecano - Real Sociadad ad aprire il calendario alle 14 quindi trasferta per il...

Real Betis, Luiz Henrique piace a Manchester United e Arsenal Sportitalia

Ibiza Islas Pitiusas-Real Betis (giovedì 05 gennaio 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Scendo... Infobetting

Betis, tre nomi per il dopo Moreno | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Valencia firma Shannon Evans Dunkest

Coppa del Re, i pronostici sulle partite di mercoledì 18 gennaio Il Veggente

Quattro club inglesi hanno messo gli occhi su un ex centrale biancoceleste e proveranno a portarlo in Premier già a ...Coppa del Re, è tempo di coppa nazionale anche in Spagna: scendono in campo anche i campioni in carica del Betis.