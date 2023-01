Berlusconi “Impegno per portare le pensioni minime a mille euro”

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Come avevamo promesso, quando si è formato il governo abbiamo subito aumentato le. Continueremo a lavorare, anno dopo anno, perchè tutti i pensionati e i disabili possano arrivare ad avere almeno 1000al mese per 13 mensilità. Da liberali e da cristiani abbiamo ben chiaro il fatto che è doveroso prendersi cura dei più deboli, di chi non può farcela da solo, di chi è rimasto indietro. E l'Italia che noi vogliamo è un Paese che non può dimenticare nessuno”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio, in un video su Facebook. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).