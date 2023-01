Bergamo | Parco Ovest 2 | 82mila metri quadrati di verde diventano pubblici

Leggi su bergamonews

(Di martedì 24 gennaio 2023)2 è divenuto area pubblica: la grande areache lambisce la ferrovia nel quartiere del Villaggio degli Sposi non è più privata, ma della città di. A sancire il passaggio la recente firma della convenzione tra l’Amministrazione die la proprietà dell’area. Con il termine “2” si individua, negli strumenti di pianificazione urbanistica della città, l’area compresa tra la sede di via Moroni di APRICA, la ferrovia e via per Grumello, uno spazio con delle previsioni di costruzione che risalgono a un piano di governo del territorio approvato più di 10 anni fa dall’Amministrazione Tentorio. Su questa area è stato presentato un Piano Attuativo approvato dal Comune diche prevede la ...